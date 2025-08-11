Adli fuori dai piani del Milan, D'Ubaldo: "Rottura che non capisco, ha dimostrato buon rendimento"
MilanNews.it
Il collega Guido D'Ubaldo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Yacine Adli, fuori dai piani del Milan
"Non capisco questa rottura con un giocatore che in passato ha dimostrato anche un buon rendimento. In questi casi forse è successo qualcosa anche di carattere comportamentale. Un peccato che un giocatore ancora giovane non riesca a esprimersi e non abbia un'altra possibilità di giocare in una squadra di un certo livello".
Pubblicità
News
Ravezzani pungente: "Thiaw al Newcastle per 42 milioni, poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni"
Le più lette
2 Zazzaroni sul mercato del Milan: "Finalmente gli acquisti di Jashari e Estupiñan. Allegri stravede per Bartesaghi"
3 Moretto racconta: "Il Milan ha contatto Comuzzo, ma operazione troppo costosa. E così ha virato su De Winter"
Primo Piano
Leao pronto alla svolta definitiva con Allegri: la curiosità sul suo ruolo e un'empatia con Max quasi da film
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Gimenez a Sky: "Ricomincio tutto da zero e sogno lo scudetto. Voglio segnare tanti gol, Modric è incredibile"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com