Adli fuori dai piani del Milan, D'Ubaldo: "Rottura che non capisco, ha dimostrato buon rendimento"

Oggi alle 17:40
di Gaetano Mocciaro

Il collega Guido D'Ubaldo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Yacine Adli, fuori dai piani del Milan

"Non capisco questa rottura con un giocatore che in passato ha dimostrato anche un buon rendimento. In questi casi forse è successo qualcosa anche di carattere comportamentale. Un peccato che un giocatore ancora giovane non riesca a esprimersi e non abbia un'altra possibilità di giocare in una squadra di un certo livello".