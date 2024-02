Ag.Terracciano: "C'erano altre squadre interessate, ma alla fine ha scelto il Milan. Sull'errore contro il Bologna..."

vedi letture

Da questo mercato di gennaio Filippo Terracciano (20 anni) è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, lasciando l'Hellas Verona di cui difendeva i colori da quando era soltanto un ragazzino. Un trasferimento importante per il poliedrico calciatore classe 2003, del quale tuttomercatoweb.com ha rapidamente parlato nel corso dell'intervista esclusiva realizzata con il suo agente, Andrea D'Amico.

Le sue riflessioni iniziano dalle modalità del trasferimento in rossonero di Terracciano e dalla presenza di altre realtà interessate a lui oltre al Diavolo, come per esempio la Fiorentina: "C'erano due tre squadre interessate a lui, ma alla fine sia il ragazzo che il Verona hanno scelto il Milan. Senza nulla togliere agli altri interessamenti. Il giocatore è duttile, giovane", dice D'Amico.

Si prosegue e si conclude poi con la prima situazione di difficoltà che si è trovato a dover gestire il ragazzo, autore del fallo su Kristiansen costato il calcio di rigore decisivo per il 2-2 finale del Bologna sul campo del suo Milan. Dice così D'Amico: "Con il Bologna (quando ha causato il rigore del 2-2 finale, ndr) è stato un gesto istintivo, non ha visto il pallone e quello l'ha fregato. Gli errori ci stanno, l'importante è risollevarsi subito e ripartire. Lui l'ha fatto".