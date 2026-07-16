Alajbegovic vicino all'Atalanta? Moretto rivela: "Ha visitato Zingonia. I bergamaschi sono ottimisti"
Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento su Kerim Alajbegovic, attaccante del Bayer Leverkusen che è stato spesso accostato anche al Milan, ma ora sembra essere vicino al trasferimento all'Atalanta: "Vi racconto questo retroscena su Alajbegovic: nei giorni scorsi il giocatore bosniaco e suo papà sono stati a Zingonia per visitare il centro sportivo dell'Atalanta.
Le parti sono abbastanza vicine, Alajbegovic ha già aperto ai bergamaschi. Il Bayer Leverkusen chiede 30-35 milioni di euro, ma per l'Atalanta queste cifre non sono un problema. Serve arrivare a chiudere con il calciatore che è stato a Bergamo e a Zingonia. Vedremo quando e come si potrà chiudere, ma l'Atalanta è ottimista".
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