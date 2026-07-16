Visnadi: "Peggio di come è stato trattato quel signore e quel grande allenatore di Fonseca di certo non sarà. Importante che il Milan abbia imparato"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio su Ruben Amorim e come deve essere gestito da allenatore del Milan.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio su Ruben Amorim e come deve essere gestito da allenatore del Milan: "Non è tanto se Amorim abbia imparato qualcosa dagli errori fatti con il Manchester United. La cosa piu importante è che sia il Milan ad aver imparato qualcosa dai fallimenti precedenti. Peggio di come è stato trattato quel signore e quel grande allenatore di Fonseca di certo non sarà. La societa di prima non esiste più, oggi c'è una sola figura, quella del proprietario, che ha scelto Amorim e che lo proteggerà. Si tratta di capire se Amorim sia bravo o non sia bravo. Certo, io non credo che si arrivi al Manchester Utd a caso...".

I convocati del Milan

Dopo il raduno di lunedì, è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Milan che ora si allenerà ogni giorno a Milanello: per tutta questa settimana, il nuovo allenatore Ruben Amorim ha programmato delle sedute solo al mattino alle 10, compresi sabato e domenica. Per lunedì dovebbe essere invece previsto una giornata di riposo per i giocatori del Diavolo.

Di seguito la lista dei giocatori presenti a Milanello:

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi