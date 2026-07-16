Sabatini: “L'arrivo in elicottero di Cardinale è un gesto di potere, ha voluto mandare un segnale”
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Sabatini parla dell’arrivo di Gerry Cardinale in elicottero al raduno del Milan a Milanello.
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, nell'appuntamento settimanale di "Incudine o Martello", Sandro Sabatini ha parlato così dell'arrivo di Gerry Cardinale in elicottero a Milanello. Queste le sue parole
"L'episodio della settimana è stato l'arrivo con l'elicottero di Gerry Cardinala a Milanello. Che non mi vengano a raccontare che era soltanto per il traffico, dai. È un gesto comunque voluto, di potere, di dimostrazione, di manifestazione, di grandezza, di potenza. È stato un segnale senza accezioni negative, senza voler dare nulla di negativo, è stato un segnale forte perché il paragone con Berlusconi è stato inevitabile".
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