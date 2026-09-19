Albertini fa gli auguri a San Siro: "Tanti auguri amore mio"

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Correva il 19 settembre 1926 e a Milano si inaugurava lo Stadio San Siro, destinato a segnare la storia del calcio nel secolo a venire. Oggi la Scala del Calcio compie i 100 anni d'età. Al tempo la gara fu inaugurata da un Derby amichevole vinto dall'Inter per 6-3 sul Milan. Proprio rossoneri e nerazzurri, grazie alle loro vittorie e partite leggendarie giocate tra le mura dello storico impianto, hanno contribuito a rendere mitico questo stadio, che ogni anno è uno dei luoghi più visitati dai turisti.

Demetrio Albertini, grande ex centrocampista del Milan, oggi sul proprio profilo Instagram ha voluto dedicare un augurio allo stadio che lo ha visto protagonista con la maglia rossonera e che è stato teatro anche della sua partita d'addio. L'ex calciatore ha pubblicato un video accompagnato da alcune sue foto e da una vera e propria dedica affettuosa: "Tanti auguri amore mio".