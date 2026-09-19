Qui Lecce, la probabile formazione in vista della trasferta contro il Milan
Il Milan torna a San Siro anche in campionato, dove nelle prime quattro giornate ha giocato solamente una volta, alla seconda giornata, contro il Venezia. I rossoneri ospiteranno il Lecce che ha cominciato il campionato di quest'anno con un buon piglio e con il solo scivolone chiaro contro una Roma che ha iniziato alla grande: per i salentini due vittorie su quattro gare. Domani sera alle ore 20.45 si giocherà a Milano la partita tra Milan e Lecce che chiuderà il programma della quinta giornata e manderà la Serie A in pausa.
QUI LECCE, LA PROBABILE FORMAZIONE IN VISTA DEL MILAN
Di seguito la probabile formazione del Lecce di Eusebio Di Francesco in vista del Milan: assenti Geubbels, come anche Gandelman e Berisha, entrambi in dubbio prima della lista dei convocati.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. A disp. Borbei, Bleve, Ndaba, Dembelè, Gaspar, Jean, Scott, Kaba, Fofana, Gorter, Ngom, N'Dri, Fatah, Esteban. All. Eusebio Di Francesco
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