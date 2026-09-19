Pisacane: "Il gol di Maldini di oggi certifica la buona fede del ragazzo"

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Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha difeso ancora una volta Daniel Maldini che lo ha ripagato oggi con un altro gol da tre punti

La settimana di Daniel Maldini si è aperta sabato scorso con un gol vittoria per lo 0-1 del Cagliari sull'Atalanta e si è chiuso oggi con un gol vittoria per lo 0-1 del Cagliari sull'Udinese. In mezzo il caos per l'incidente che lo ha visto protagonista a Milano nella notte tra sabato e domenica, dopo la gara di Bergamo e che ha generato diverse polemiche dopo gli esami postivi all'alcoltest e la polemica su quelli tossicologici che, come dimostrato dal giocatore, hanno dato esito negativo nonostante alcune voci indicassero altro. Il tecnico dei sardi Fabio Pisacane ha parlato di Maldini ai microfoni di Sky Sport al termine della gara.

LE PAROLE DI PISACANE SU DANIEL MALDINI

Le parole di Fabio Pisacane su Daniel Maldini dopo il secondo gol consecutivo: "Caratterialmente, sono molto particolare. Credo molto nelle buone azioni e nell'energia positiva: il gol di oggi certifica la buona fede del ragazzo. Penso che, se non avesse avuto la coscienza pulita, non si sarebbe tolto la soddisfazione di oggi. E non era nemmeno al 100% perché aveva preso una contusione sullo sterno nell'impatto, però sarebbe stato deleterio non schierarlo, anche per i compagni"