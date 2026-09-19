Milan, per la decima volta La Penna dirigerà una gara dei rossoneri

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Federico La Penna arbitrerà la sfida tra Milan e Lecce in programma domenica sera a San Siro, in occasione della quinta giornata di Serie A

In occasione della sfida di domani, domenica 20 settembre, la sfida di San Siro tra Milan e Lecce sarà arbitrata dal direttore di gara Federico La Penna, della sezione di Roma 1. L'arbitro romano sarà assistito sulle corsie laterali dagli assistenti Lo Cicero e Vecchi, a bordocampo dal quarto uomo Tremolada. Nella sala Var di Lissone, invece, ci sarà il supporto dei signori Maggioni e Santoro.

LA PENNA PER MILAN-LECCE: IL BILANCIO CON I ROSSONERI

Tra l'arbitro Federico La Penna e il Milan sarà il decimo incontro totale in carriera. Nei 9 precedenti il bilancio rossonero è positivo anche se non in maniera così netta: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incontro risale addirittura a due stagioni fa, nella scorsa annata La Penna non è mai stato designato per il Milan: era il 6 dicembre 2024 e il Milan di Fonseca perdeva 2-1 contro l'Atalanta a Bergamo. L'ultima vittoria risale alla gara precedente diretta dal fischietto laziale: vittoria del Milan a Empoli 0-3 a inizio gennaio 2024.