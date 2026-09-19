L'augurio di Pellegatti: "Speriamo che domani sia la partita di Pulisic"
Il Milan chiuderà la prima parte della sua stagione, prima che arrivi la sosta per le Nazionali che durerà due settimane, domani sera alle 20.45 a San Siro contro il Lecce, che arriva da un avvio di campionato tutto sommato positivo. Nella formazione titolare, secondo le indiscrezioni della vigilia, dovrebbe esserci anche Christian Pulisic che così scenderebbe in campo da titolare per la prima volta in questa annata sportiva. Nel suo video su YouTube il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato proprio dell'attaccante americano.
PELLEGATTI VERSO LECCE: SPERIAMO SIA LA PARTITA DI PULISIC
Il commento di Carlo Pellegatti su Christian Pulisic che va verso la sua prima titolarità stagionale contro il Lecce: "Speriamo che domani sia anche la partita di Christian Pulisic, perché nel 2026 non ha ancora realizzato lo straccio di un gol... E speriamo che lasci Gonçalo Ramos là davanti in area senza dover sprecare troppa energia in giro per il campo".
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