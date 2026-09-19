Lecce ospite a San Siro, Milan per il riscatto: i precedenti tra le due squadre sorridono ai rossoneri
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Di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre a San Siro in Serie A.
Domani sera i rossoneri ospiteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro per il match valevole la quinta giornata di Serie A. Una partita fondamentale per Amorim e i suo per dare un segnale dopo la prestazione negativa vista mercoledì sera in Europa League contro il Benfica. Di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre a San Siro.
MILAN-LECCE: GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI IN SERIE A
06/01/2005 Milan - Lecce 5:2
26/11/2005 Milan - Lecce 2-1
05/04/2009 Milan - Lecce 2-0
29/08/2010 Milan - Lecce 4-0
11/03/2012 Milan - Lecce 2-0
20/10/2019 Milan - Lecce 2-2
23/04/2023 Milan - Lecce 2-0
06/04/2024 Milan - Lecce 3-0
27/09/2024 Milan - Lecce 3-0
18/01/2026 Milan - Lecce 1-0
9W - 1D - 0L
26 gol fatti - 5 gol subiti
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