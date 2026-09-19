Lecce ospite a San Siro, Milan per il riscatto: i precedenti tra le due squadre sorridono ai rossoneri

Lecce ospite a San Siro, Milan per il riscatto: i precedenti tra le due squadre sorridono ai rossoneriMilanNews.it
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Oggi alle 22:00News
di Andrea La Manna
Di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre a San Siro in Serie A.

Domani sera i rossoneri ospiteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro per il match valevole la quinta giornata di Serie A. Una partita fondamentale per Amorim e i suo per dare un segnale dopo la prestazione negativa vista mercoledì sera in Europa League contro il Benfica. Di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre a San Siro.

MILAN-LECCE: GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI IN SERIE A 

06/01/2005 Milan - Lecce 5:2

26/11/2005 Milan - Lecce 2-1

05/04/2009 Milan - Lecce 2-0

29/08/2010 Milan - Lecce 4-0

11/03/2012 Milan - Lecce 2-0

20/10/2019 Milan - Lecce 2-2

23/04/2023 Milan - Lecce 2-0

06/04/2024 Milan - Lecce 3-0

27/09/2024 Milan - Lecce 3-0

18/01/2026 Milan - Lecce 1-0

9W - 1D - 0L
26 gol fatti - 5 gol subiti 