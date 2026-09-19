Sabatini ricorda: “Amorim è solo nel suo regno di Milanello, non si può confidare con la società”

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Sabatini ricorda e sottolinea che al Milan manca una struttura societaria adatta che appoggi il tecnico portoghese durante l’anno.

Durante l’ultima puntata di “Incudine e martello”, format condiviso sui canale di Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, quest’ultimo ha commentato le scelte prese da Ruben Amorim in questo inizio di stagione. Queste le sue parole.

"A me va anche di ricordare che quello Amorim non ha nessuno con cui confrontarsi, ragazzi, qui la società attorno non c'è. Va bene che Cardinale arriva con l'elicottero e sembra Berlusconi, però poi ci vuole la società e il direttore sportivo qui non c'è il direttore tecnico qui non c'è il direttore sportivo, Amorim è un uomo da solo nel suo regno di Milanello, senza la senza struttura".