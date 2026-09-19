Galli sul tournover: “Giusto tenere in considerazione tutti, ma visto il periodo in cui siamo avrei schierato la formazione migliore”

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Filippo Galli commenta le scelte di Ruben Amorim di cambiare qualche pedina per il match di Europa League perso contro il Benfica.

Filippo Galli, ex giocatore e responsabile del settore giovanile rossonero, nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, ha toccato il tema della scelta della formazione di Amorim contro il Benfica, contestata da tifosi ed addetti ai lavori per essere stata troppo modificata dal tournover, per molti ingiustificato. Di seguito il suo pensiero.

Sono convinto assertore della necessità di avere grande considerazione di tutti i giocatori in rosa (sono stato spesso in panchina e so cosa significhi), perché nel corso della stagione può arrivare il momento in cui si avrà bisogno di tutti. La considerazione ulteriore che a mio avviso avrebbe dovuto fare il tecnico riguardava il particolare momento della stagione: venivamo da due pareggi non incoraggianti (se non per la reazione a Roma) e avevamo Benfica e Lecce prima di una lunga sosta per le Nazionali. Perché non avvalersi della miglior formazione in queste due partite, o almeno nella prima delle due? Una prestazione diversa, non necessariamente una vittoria, ci avrebbe portati ad affrontare il Lecce con un altro spirito, una migliore condizione emotiva.