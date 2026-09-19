Disastro De Zerbi: il Tottenham perde ancora in casa e rischia l'ultimo posto

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Il Tottenham di De Zerbi e Tonali non si sblocca: altra sconfitta in casa, con tentativo vano di rimonta finale. Spurs a rischio ultimo posto

Continua l'avvio di campionato disastroso di Roberto De Zerbi con il Tottenham Hotspur. La formazione londinese ha trovato la terza sconfitta in cinque gare di campionato: gli Spurs sono ancora a secco di vittorie, dal momento che le altre due gare le hanno pareggiate, e fino al minuto 86 della gara di oggi erano anche a secco di gol. Nello stadio di casa, all'ora di pranzo, la formazione di De Zerbi è stata sconfitta 2-3 dall'Aston Villa che, però, vinceva di tre lunghezze fino a quattro minuti dalla fine.

Al momento il Tottenham Hotspur si ritrova al terzultimo posto in classifica ma al termine di questa giornata potrebbe anche ritrovarsi in fondo alla graduatoria se Fulham e Coventry City dovessero vicere le loro partite. De Zerbi al termine della partita ha dichiarato: "Potevamo segnare tantissime volte nel primo tempo, abbiamo subito il gol dell'1-0 in inferiorità numerica. Dovevamo rimanere più concentrati per difendere meglio a pochi secondi dal fischio dell'intervallo. Poi nella ripresa abbiamo preso gol direttamente dalla rimessa da fondo campo del portiere, poi abbiamo fatto gol poco prima del loro secondo gol, ma era in fuorigioco. Poi abbiamo preso il terzo gol da Buendia, bel gol suo. Cosa vuole che le dica? Siamo troppo fragili. Non siamo riusciti a fare gol nel primo tempo ed è mia responsabilità. Mi assumo le mie responsabilità. Dobbiamo lavorare più duramente, ma il calcio è come la vita: o sei forte o perdi"