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VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori del Milan al ritiro pre-gara al Melià

VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori del Milan al ritiro pre-gara al Melià
Oggi alle 20:02News
di Francesco Finulli
fonte dal nostro inviato, Lorenzo De Angelis
Ritiro obbligatorio per il Milan all'Hotel Melià, nei pressi dello stadio San Siro dove domani si giocherà la sfida tra rossoneri e Lecce

Il Milan si avvicina al quinto impegno del suo campionato: domani sera, domenica, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Lecce di mister Eusebio Di Francesco. L'obiettivo della formazione di Ruben Amorim è provare a ritrovare la via della vittoria che manca dalla partita contro il Venezia alla seconda giornata: dopodichè sono arrivati due pareggi in Serie A contro Juventus e Lazio (in trasferta) e la prima sconfitta della stagione contro il Benfica a San Siro nel debutto in Europa League.

Il Milan si è ritrovato questa sera all'Hotel Melià, nei pressi dello stadio di San Siro dove domani si scenderà in campo alle 20.45, dove vivrà il ritiro di avvicinamento alla sfida: domani attivazione e riunione tecnica prima della gara davanti al proprio pubblico. Di seguito il video dell'arrivo dei calciatori rossoneri all'hotel, registrato dall'inviato di MilanNews.it: