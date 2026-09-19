VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori del Milan al ritiro pre-gara al Melià
Il Milan si avvicina al quinto impegno del suo campionato: domani sera, domenica, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Lecce di mister Eusebio Di Francesco. L'obiettivo della formazione di Ruben Amorim è provare a ritrovare la via della vittoria che manca dalla partita contro il Venezia alla seconda giornata: dopodichè sono arrivati due pareggi in Serie A contro Juventus e Lazio (in trasferta) e la prima sconfitta della stagione contro il Benfica a San Siro nel debutto in Europa League.
Il Milan si è ritrovato questa sera all'Hotel Melià, nei pressi dello stadio di San Siro dove domani si scenderà in campo alle 20.45, dove vivrà il ritiro di avvicinamento alla sfida: domani attivazione e riunione tecnica prima della gara davanti al proprio pubblico. Di seguito il video dell'arrivo dei calciatori rossoneri all'hotel, registrato dall'inviato di MilanNews.it:
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