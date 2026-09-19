Serie A, Lautaro risponde a Manu Kone: Roma-Inter 2-2
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Roma e Inter pareggiano al termine di una partita colma di occasioni e giocata a gran ritmo da entrambe le squadre.
Era il big match di giornata e le aspettative sono state ampiamente rispettate. Una bella partita, vivace, con occasioni da entrambe le parti che di fatto si è conclusa sul risultato di 2-2. Primo tempo a senso unico in favore dei giallorossi che dominano una Inter spaesata e segna due gol con Manu Konè. Nella ripresa il copione è inverso e, oltre ad una clamorosa parata fortunata di Martinez con la testa su Malen, è l'Inter a fare la partite e di fatto segna due gol con il suo capitano. Un risultato che manda le squadre alla sosta a 13 punti pari in classifica.
IL TABELLINO DEL MATCH
INTER - ROMA 2-2
6' Konè
37' Konè
46' Lautaro
79' Lautaro
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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