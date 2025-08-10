Allegri: "Dispiace che Thiaw sia andato via, il mercato è questo. La società sta lavorando per il sostituto"

Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Chelsea-Milan 4-1. Queste le sue dichiarazioni:

Su Thiaw:

“Dispiace che sia andato via. La società si sta muovendo per il sostituto, il mercato è questo: bisogna accetarlo e continuare a lavorare. In squadra ho ottimi giocatori che si sono messi a disposizione l’uno con l’altro".

Ora è più urgente il difensore dell'attaccante:

“Vediamo, la società con Tare sta lavorando. Abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori, tre difensori per giocare domenica prossima ce l’abbiamo. Se arriverà questa settimana bene, altrimenti aspetteremo”.