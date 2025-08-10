Allegri: "Modric in ritardo di condizione rispetto agli altri, ha bisogno di lavorare. È arrivato da 10 giorni"

Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Chelsea-Milan 4-1. Queste le sue dichiarazioni sull'esordio di Modric con la maglia rossonera:

"È arrivato da 10 giorni, ha bisogno di lavorare. Aveva 30 minuti, ne ha fatti 45. L’espulsione ha cambiato i piani, doveva entrare per Musah che ha fatto 70 minuti dopo i 60 minuti di ieri. Deve migliorare la condizione, è più in ritardo degli altri”.