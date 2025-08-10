Allegri: "Modric in ritardo di condizione rispetto agli altri, ha bisogno di lavorare. È arrivato da 10 giorni"
MilanNews.it
Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Chelsea-Milan 4-1. Queste le sue dichiarazioni sull'esordio di Modric con la maglia rossonera:
"È arrivato da 10 giorni, ha bisogno di lavorare. Aveva 30 minuti, ne ha fatti 45. L’espulsione ha cambiato i piani, doveva entrare per Musah che ha fatto 70 minuti dopo i 60 minuti di ieri. Deve migliorare la condizione, è più in ritardo degli altri”.
Pubblicità
News
Saelemaekers a Milan TV: "Tosta giocare in inferiorità numerica contro il Chelsea, ma abbiamo fatto anche cose buone. Pronti per la prima sfida ufficiale della stagione"
Le più lette
2 Milan, se Allegri insisterà con la difesa a tre potrebbe arrivare anche un centrale d’esperienza: occhio a Djimsiti
4 MN - Milan, trattativa rapida per De Winter: si stanno definendo le cifre con il Genoa. C'è l'ok del belga
Primo Piano
Allegri: "Non è stato un disastro, l'importante era non avere infortuni. Ora inizia la stagione che conta, la più divertente"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com