Allegri-Napoli, De Laurentiis chiede rassicurazioni a Scaroni per la risoluzione del contratto

vedi letture

Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli, ma prima deve arrivare la risoluzione col Milan. De Laurentiis ha chiamato Scaroni per avere rassicurazioni

Nonostante manchi ancora l'annuncio ufficiale, il futuro di Massimiliano Allegri sembra essere sempre più vicino al Napoli. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis segue personalmente la situazione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis avrebbe contattato direttamente il presidente del Milan, Paolo Scaroni, per ottenere chiarimenti sulla risoluzione del contratto che lega ancora Allegri al club rossonero. Dalla società milanese sarebbero arrivate rassicurazioni importanti: la separazione tra le parti è considerata ormai soltanto una questione di tempo.

In casa Napoli prevale quindi l'ottimismo, anche se resta da attendere la formalizzazione dell'accordo. De Laurentiis, tuttavia, ha fissato una linea precisa: il club non contribuirà economicamente a risolvere la situazione contrattuale tra Allegri e il Milan, ritenendola una questione che riguarda esclusivamente l'allenatore e la società rossonera.