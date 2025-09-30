Allegri primo in classifica con il Milan: è la sua quarta miglior partenza in carriera in Serie A
Grazie al successo nel big-match contro il Napoli, arrivato grazie alle reti di Alexis Saelemakers e di Christian Pulisic, il Milan ha raggiunto gli azzurri e la Roma in vetta alla classifica di Serie A con 12 punti. Come riferisce SkySport su Instagram, si tratta della quarta miglior partenza in carriera in campionato di Massimiliano Allegri. Dopo le prime cinque giornate di campionato, il livornese aveva fatto meglio solo nelle stagioni 2014-2015, 2017-2018 e 2018-2019 quando era sulla panchina della Juventus (15 punti).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
