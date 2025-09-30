Camarda-gol: è il terzo 2008 a segnare nei top 5 campionati europei

Nella partita di campionato del suo Lecce contro il Bologna, Francesco Camarda, attaccante arrivato dal Milan in prestito con diritto riscatto e controriscatto a favore del Diavolo, ha segnato la sua prima rete in Serie A. Il giovane centravanti, come riporta gianlucadimarzio.com, a 17 anni, 6 mesi a 18 giorni, non è neanche lontanamente il più giovane marcatore nel massimo campionato italiano e nemmeno il primo 2008 ad andare a segno nei top 5 campionati europei.

Prima di Camarda, altri due giocatori del 2008 sono andati in gol in uno dei top 5 campionati europei: si tratta di Rio Ngoumoha con il Liverpool (a 16 anni, 11 mesi e 27 giorni) e Alexis Vossah con il Tolosa (a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni). A chiudere il podio, poi, proprio il giovane centravanti italiano.