L'ex allenatore di Cisse: "In questo momento non vedo limiti, può fare il titolarissimo"
Una tappa fondamentale della ancor giovanissima carriera di Alphadjo Cisse, calciatore che sta rapendo i cuori dei tifosi rossoneri e attuale capocannoniere stagionale della formazione rossonera, è stato il passaggio nel settore giovanile del Giorgione che poi gli ha aperto la strada a quello dell'Hellas Verona. Lì, il giovane talento italiano, è stato allenato da Fabio Dalla Costa, oggi entrato nel Treviso, sempre a contatto con i più giovani. Il tecnico è stato intervistato da gianlucadimarzio.com e ha parlato delle prospettive e margini di crescita che vede ancora in Alpha.
Il commento di Fabio Dalla Costa, ex allenatore di un giovanissimo Alphadjo Cisse ai tempi della sua permanenza al Giorgione: "Per la maturità e la totale umiltà che ha, credo possa ritagliarsi un posto da titolare, se non da titolarissimo. Poi guardi chi c’è in squadra, Rabiot, Pulisic, Modric e tutti gli altri, ed è normale farsi qualche domanda. Però siamo a metà ottobre ed è il capocannoniere del Milan. Io, in questo momento, non vedo limiti".
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