L'ex allenatore di Cisse: "In questo momento non vedo limiti, può fare il titolarissimo"

Fabio Dalla Costa, ex allenatore di Alphadjo Cisse ai tempi del Giorgione, ha parlato dei margini di crescita del giovane talento rossonero e azzurro

Una tappa fondamentale della ancor giovanissima carriera di Alphadjo Cisse, calciatore che sta rapendo i cuori dei tifosi rossoneri e attuale capocannoniere stagionale della formazione rossonera, è stato il passaggio nel settore giovanile del Giorgione che poi gli ha aperto la strada a quello dell'Hellas Verona. Lì, il giovane talento italiano, è stato allenato da Fabio Dalla Costa, oggi entrato nel Treviso, sempre a contatto con i più giovani. Il tecnico è stato intervistato da gianlucadimarzio.com e ha parlato delle prospettive e margini di crescita che vede ancora in Alpha.

Il commento di Fabio Dalla Costa, ex allenatore di un giovanissimo Alphadjo Cisse ai tempi della sua permanenza al Giorgione: "Per la maturità e la totale umiltà che ha, credo possa ritagliarsi un posto da titolare, se non da titolarissimo. Poi guardi chi c’è in squadra, Rabiot, Pulisic, Modric e tutti gli altri, ed è normale farsi qualche domanda. Però siamo a metà ottobre ed è il capocannoniere del Milan. Io, in questo momento, non vedo limiti".