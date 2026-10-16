Zancan: "Tripletta da sogno di Cisse. Ma non è stato l’unico a sfruttare la chance"

Il giornalista Federico Zancan ha spiegato che diversi giocatori del Milan hanno sfruttato la loro chance contro il Salisburgo, in primis Cisse

Su Sky Sport Insider, Federico Zancan ha commentato così la vittoria del Milan contro il Salisburgo: "Questa volta Ruben Amorim ha avuto ragione nella rotazione massiccia. Alphadjo Cisse ha sfruttato l’occasione alla grande, con una tripletta da sogno. L’ultimo giocatore italiano a segnare una tripletta in Europa con il Milan era stato Pippo Inzaghi, a La Coruña, nel 2002 in Champions League. La tripletta perfetta: gol di testa, di destro e di sinistro, da attaccante vero. Ha trasformato in gol tutto quello che ha toccato. Non sarà un titolare fisso, ma ha confermato, dopo le due reti segnate in campionato contro Torino e Juve, di essere una risorsa preziosissima per Amorim.

Non è stato l’unico a sfruttare la chance. Fikayo Tomori ad agosto era stato messo fuori rosa. Reintegrato dopo la fine del mercato - nessuno si è presentato con l’offerta giusta - l’inglese ha giocato i primi minuti della stagione, dando risposte positive. Dopo il grave infortunio che terrà fuori per mesi Matteo Gabbia, tornerà utile anche lui, anche per l’abilità di saper giocare da braccetto destro, allargandosi da terzino puro nella difesa a quattro. Ha risposto presente anche uno degli oggetti misteriosi di inizio stagione, Omari Hutchinson, imprendibile per la difesa del Salisburgo. Non sarà il giocatore più disciplinato e continuo del mondo, ma specie nei giovedì di coppa la sua freschezza tornerà utile. Bene Ardon Jashari, qualcosa in più di un vice Luka Modric. Lo svizzero ex Bruges cerca il rilancio dopo un primo anno rossonero da dimenticare: non avrà mai la pulizia nelle giocate e la leadership di Modric, ma offre un dinamismo nell’interpretare il ruolo di centrocampista centrale che, per ovvi motivi, il 41enne croato non può garantire".