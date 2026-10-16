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MN - Bilancio Milan, caso Snaitech: "Sono pendenti tra le parti interlocuzioni volte a valutare una definizione amichevole della vicenda"

MN - Bilancio Milan, caso Snaitech: "Sono pendenti tra le parti interlocuzioni volte a valutare una definizione amichevole della vicenda"
Oggi alle 20:40News
di Manuel Del Vecchio
Nel bilancio 2025/26 del Milan si evince che ci sia una situazione da chiarire con Snaitech

Nel bilancio del Milan per la stagione 2025/26 si evince che tra le questioni ancora aperte al 30 giugno 2026 c'è anche quella relativa al contratto di sponsorizzazione con Snaitech. Il 4 marzo 2026 la società ha comunicato di considerare risolto l'accordo con il Milan. Il club ha contestato la legittimità della decisione e, su richiesta della stessa Snaitech, ha sospeso l'erogazione dei diritti di sponsorizzazione previsti dal contratto, precisando che tale scelta non doveva essere interpretata come accettazione della risoluzione.

Successivamente, è stato il Milan a comunicare la risoluzione dell'accordo, contestando a sua volta un inadempimento della controparte. La vicenda, al momento della redazione del bilancio, non risultava ancora definita: le due società erano infatti impegnate in interlocuzioni per cercare una soluzione concordata. La relazione riassume così la situazione: «Sono pendenti tra le parti interlocuzioni volte a valutare una definizione amichevole della vicenda».