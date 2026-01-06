Ambrosini elogia Allegri: "Ha le spalle larghe, è un mago della comunicazione"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Massimo Ambrosini ha parlato in modo particolare della formazione di Massimiliano Allegri, suo allenatore negli ultimi anni in rossonero, e della sempre più avvincente corsa allo scudetto.

Qual è il principale merito di Allegri finora?

"Accentrare su di sé tutte le discussioni che in passato hanno portato la società, e di conseguenza la squadra, a essere sballottate. Max ha le spalle larghe per reggere il peso del Milan e così facendo ha... alleggerito i calciatori. Dopo la prima sconfitta in casa contro la Cremonese, se lui non avesse fatto da scudo al gruppo, chissà cosa sarebbe potuto succedere... Inoltre ha questa capacità di vincere gli scontri diretti grazie a un calcio fatto di resistenza e attenzione".

Dopo Fullkrug si aspetta qualche altro innesto in questo mercato invernale?

"Se il Milan riuscisse a trovare un’alternativa di spessore in difesa, sarebbe importante. I dirigenti staranno attenti, ma oltre a questo, non credo che ci saranno altri innesti, per esempio un vice Saelemaekers più esperto di Athekame. I rossoneri hanno da giocare ventuno partite di campionato e nessun incontro nelle coppe. In più possono contare su elementi polivalenti con Bartesaghi, De Winter , Loftus".

Allegri continua a ripetere che l’obiettivo è il quarto posto: fa bene a non creare eccessive aspettative oppure...

"Max nella comunicazione è un maestro e comunque il discorso che fa è giusto: il Milan è ripartito dall’ottavo posto della scorsa stagione e mica poteva fare proclami o puntare subito alla vittoria dello scudetto. L ’obbligo di arrivare primi i rossoneri non lo hanno e questo alla lunga può essere un vantaggio. Nel botta e risposta tra Inter e Napoli su chi sia il favorito, il Milan non deve entrare: meglio che resti sornione dietro e, se ci saranno le condizioni da marzo in poi...".