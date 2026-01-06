Ambrosini su Leao: "C'è ancora qualcosa da sistemare. Giocando in appoggio a una punta può mostrare le sue caratteristiche"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Massimo Ambrosini ha parlato in modo particolare della formazione di Massimiliano Allegri, suo allenatore negli ultimi anni in rossonero, e della sempre più avvincente corsa allo scudetto.

Allegri finora ha saputo mascherare anche gli infortuni di Leao, Pulisic, Rabiot...

"Assenze di non poco conto che sono state nascoste contro le grandi, mentre con le medio-piccole sono state avvertite di più anche a causa di una proposta di gioco che, secondo me, può e deve essere migliorata".

Venerdì scorso, intanto è tornato in campo, e a segnare, Leao. La convince da centravanti?

"Per me, riguardo al suo utilizzo da prima punta, c’è ancora qualcosa da valutare e da sistemare. Anche stando spalle alla porta, il lavoro sporco e la lotta sui palloni alti non rientreranno mai nel suo dna. Giocando in appoggio a una prima punta può invece mostrare le sue caratteristiche".

L ’arrivo di Füllkrug, dunque, sarà utile per Rafa.

"Ha caratteristiche e qualità che al Milan mancavano. Füllkrug adesso non ha una condizione atletica per essere titolare, ma può essere importante in certi spezzoni di gara o, con il passare del tempo, anche dal primo minuto. Magari insieme a Leao e Pulisic in una squadra più offensiva".