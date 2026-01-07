Roma, Massara: "Zirkzee? Vediamo cosa succede dopo il cambio di allenatore"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Su Raspadori ci sono contatti con l'Atletico Madrid e col giocatore: è una situazione in evoluzione, ci saranno sviluppi veloci, in un senso o nell'altro". Così Frederic Massara, ds della Roma, a Dazn ha risposto alla domanda sulla trattativa per portare in giallorosso l'attaccante dell'Atletico. A proposito dell'interesse per Zirkzee, "ora non ci sono contatti, vediamo cosa succede dopo il cambio di guida tecnica del Manchester United che potrebbe anche modificare gli interessi delle parti".

In ogni caso il club giallorosso, ha concluso Massara, "cerchera' ugualmente di trovare soluzioni per dare una mano alla squadra, che sta comunque facendo molto bene". (ANSA).