Piantanida: "Milan, tanti punti grazie a Leao e quando non li fa ci pensa Pulisic"

vedi letture

In testa alla classifica, avviandoci verso la conclusione del girone di andata, Inter, Milan e Napoli provano a fare il vuoto e a inscenare una corsa a tre verso lo Scudetto. Per parlare di questa lunga volata, ancora tutta da decifrare, il giornalista Franco Piantanida è stato ospite nel giorno dell'Epifania del programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito il pensiero del collega sul trio che guida la classifica di Serie A.

In questa lotta tra Inter, Napoli e Milan quale fattore potrebbe fare la differenza?

"Il Milan ha fatto tanti punti grazie a Leao e quando non li fa il portoghese ci pensa Pulisic. II Napoli ha Neres e Hojulnd e sta tornando decisivo McTominay. L'Inter invece deve recuperare la decisività di Thuram. Lautaro a livello di gol sta tenendo una buona media, mentre i centrocampisti stanno facendo meno. Se non ritorna decisivo il francese potrebbe essere un problema, perché affidarsi a Bonny ed Esposito nel momento decisivo potrebbe essere un problema"