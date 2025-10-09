Ambrosini su Leao: "Ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista di DAZN, ha parlato del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri, e della possibilità per questo Milan di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Lui e Pulisic si integrano bene.

"Pulisic svaria su tutto il fronte offensivo e ha in Gimenez un punto di riferimento importante che tiene impegnati i difensori. Se l’americano ha fatto benissimo finora, il merito è anche di Santi".

Con Leao centravanti cosa succederà? Rafa può spezzoni di partita con una condizione fisica non essere il “9” del Milan come vuole Allegri?

"È il grande interrogativo di questo momento. Il mister ha ragione quando dice che Leao qualche movimento da prima punta lo fa: il diagonale di destro, su lancio di Modric, parato da Di Gregorio arriva dopo un bel taglio. Il centravanti però deve anche giocare spalle alla porta... Leao ci riuscirà? E poi c’è il tema della coesistenza con Pulisic: devono imparare a gestire gli spazi perché entrambi amano allargarsi sulla sinistra e così rischiano di ‘svuotare’ l’area di rigore".

Allegri riuscirà a trasformarlo?

"Ci tengo a sottolineare che Leao ha qualità straordinarie e va concesso a un calciatore soprattutto del suo livello di rimanere con la propria indole e le proprie caratteristiche di base. Ciò premesso, ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra. Dare un giudizio definitivo e sostenere che non può fare il centravanti sarebbe sbagliato perché ha giocato due spezzoni di partita con una condizione fisica non ottimale. Certo un dubbio sull’adattabilità al nuovo ruolo resta anche a me. Vedremo presto".

Quindi ha ragione Allegri quando a Leao ha detto...“aiutati che Dio t’aiuta”.

(Sorride) "Max è in questo mondo da parecchio".