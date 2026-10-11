Amorim continua con la linea a 4: cosa dicono i primi minuti di Sassuolo-Milan
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Amorim sceglie di continuare con la linea di difesa a 4. Prima di Sassuolo-Milan le prove del tecnico portoghese erano nel segno della continuità rispetto alla partita col Lecce, i primi minuti del Mapei confermato tutto: i rossoneri sono schierati in campo con un 4-4-1-1 che in base alla fase dell'azione si rivela molto mobile nelle varie posizioni. Svaria molto Chris Pulisic, mentre Moreira si è visto che ha la possibilità di tagliare verso l'interno alla ricerca delle profondità. In fase di non possesso la squadra è compatta e le linee sono strette: a quanto pare i calciatori si trovano a loro agio con questo tipo di interpretazione.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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