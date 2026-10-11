News Sassuolo-Milan 0-0 all'intervallo. I rossoneri chiudono in crescendo ma è una partita sporca

Primo tempo - soprattutto nella prima parte - purtroppo anonimo e a singhiozzo del Milan: il manto erboso del Mapei non aiuta, così come non aiuta l'atteggiamento dei neroverdi. La squadra di Aquilani è stata molto fallosa e ha giocato praticamente solo di rimessa, in attesa di un errore dei rossoneri. In avvio di gara una brutta notizia per il Milan: Gabbia, cercando di intervenire su Laurienté, si fa male al flessore della coscia sinistra. Il difensore rossonero lascia il campo da gioco addirittura in barella: si teme uno stop lungo.

Amorim insiste che la squadra giochi sulle fasce che la faccia girare velocemente per cercare il terzo uomo, che spesso è Pavlovic ma che in realtà dovrebbe essere Estupinan nelle idee dell'allenatore. Moreira si accentra molto e chiama la profondità ma viene servito poco. Pulisic svaria molto ma non riesce a trovare connessioni pericolose con i compagni. Solito immenso lavoro di Ramos, sia a venire incontro e sia in pressing. Ha due occasioni: un sinistro da posizione laterale che si crea da solo con un dribbling - conclusione fortissima ma centrale - e un colpo di testa che il portiere del Sassuolo alza sopra la traversa quasi casualmente, con una bella parata d'istinto. Nel finale Moreira si inventa un dribbling con tiro in un fazzoletto, la conclusione del belga è tanto improvvisa quanto centrale. Poi ancora Moreira pericoloso con un cross dal fondo: palla per Pavlovic che schiaccia, Muric oggi si riscopre un portiere di buon livello dopo gli errori delle prime giornate e salva la porta. La squadra di Amorim ha chiuso in crescendo.