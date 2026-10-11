Quanto ha rischiato il Sassuolo: trattenuta a palla lontana su Ramos, per il VAR è tutto ok. Manca un rigore al Milan?
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Episodio controverso in area del Sassuolo. Poteva starci il rigore per il Milan
Al minuto 52 episodio abbastanza importante valutato in modo particolare dal VAR: trattenuta a palla lontana su Gonçalo Ramos in area, con il portoghese che viene tirato giù dal difensore del Sassuolo che trattiene e allunga il braccio proprio a cercare l'attaccante. Breve check del VAR che però non richiama il direttore di gara all'On Field Review.
Episodio molto al limite, che ha ricordato un calcio di rigore concesso all'Inter - con intevento del VAR - in una sfida di San Siro contro l'Udinese di qualche stagione fa con trattenuta su Lautaro Martinez. Oggi invece la valutazione della sala VAR è stata opposta.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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