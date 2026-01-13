Ancora Di Paolo al VAR. Giovedì la svista su Fullkrug, ma non solo: quanti errori col Milan!

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il recupero della 16esima giornata di Serie A tra Como e Milan. Il match si giocherà allo stadio Sinigaglia alle 20:45 e sarà sicuramente una partita molto importante per quanto riguarda la classifica e le ambizioni dei lariani. Come detto anche nel titolo, è stato scelto ancora una volta il signor. Di Paolo come AVAR (e non VAR come in Milan-Genoa). Ma poco cambia, è chiaro che ogni tifoso del Milan che legge il suo nome di sicuro non ha una reazione entusiasta. Ciò accade non per una fissazione della tifoseria quanto perchè con Di Paolo nella squadra arbitrale al Milan succede sempre qualcosa di quantomeno dubbio e quasi sempre in negativo.

TUTTI GLI EPISODI - Partiamo dal più fresco, il mancato rigore fischiato in Milan-Genoa su Fullkrug per un pestone con Di Paolo al VAR e invece il fischio della massima punizione in Inter-Napoli per un pestone di Rrahmani su Mkhitaryan, con Di Paolo AVAR. Un'interpretazione opposta nel giro di tre giorni su due episodi molto simili sicuramente hanno fatto nascere ben più di una polemica tra i supporter del Diavolo. Altro episodio che ha fatto discutere e non poco è la chiamata dell'arbitro Collu al monitor per un tocco di mano di Pavlovic in Milan-Lazio al 95' che, secondo il VAR Di Paolo era punibile, ma che poi il direttore di gara non ha giustamente fischiato. Altro errore ai danni dei rossoneri. Passiamo poi per i rigori fischiati a Roma e Inter, questa volta correttamente assegnati, sbagliati poi da Dybala e Calhanoglu. L'unico rigore fischiato in favore dei rossoneri in questa stagione è stato quello in Milan-Fiorentina dopo revisione VAR per fallo di Parisi su Gimenez. E infine, giusto per ricordare, Di Paolo fu il VAR di quel Milan-Napoli nel dicembre del 2021 che richiamò l'arbitro per annullare un gol di Kessie per il famoso "fuorigioco geografico" di Giroud.