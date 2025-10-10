Apolloni sulla lotta scudetto: "Napoli, Roma e Milan stanno facendo cose importanti, mantenendo alte le aspettative"

vedi letture

Luigi Apolloni, ex giocatore e allenatore è intervenuto così a margine dell'evento "The Great Race - Photo Finish Scudetto" per parlare di questo avvio di stagione in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole sul percorso, sin qui positivo del Milan di Massimiliano Allegri:

"Alcune certezze ci sono, penso al Napoli o alla scoperta della Roma, ma anche al Milan e all'inter. La Fiorentina è ancora li, poi c'è il Bologna che sta venendo su. Favorite per lo scudetto? Napoli, Roma e Milan stanno facendo cose importanti, mantenendo alte le aspettative. Gli azzurri secondo me favoriti, ma se la suderanno fino alla fine, anche perché hanno la Champions. Il Milan non ce l'ha, proprio come il Napoli l'anno scorso".

IL CALENDARIO DEL MILAN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN