Atalanta, Juric su Lookman: "Purtroppo questi ragazzi sono circondati dalle persone non giuste"

(ANSA) - TORINO, 21 SET - "Abbiamo preso tre gol in otto minuti, è stato un black-out inspiegabile: non possiamo avere amnesie del genere, dobbiamo invertire in fretta il nostro percorso": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, dopo lo 0-3 subito dall'Atalanta. "Il lavoro non mi spaventa, ho già gestito situazioni come questa e lo farò anche adesso - continua in conferenza stampa - e tutto parte dall'atteggiamento mentale: non cerco mai alibi, perché non li voglio, per fortuna abbiamo subito un'altra partita (giovedì contro il Pisa in Coppa Italia, ndr)". Anche capitan Vlasic parla di un problema a livello di testa: "L'abbiamo persa dopo lo 0-1, quando subisci tre reti in otto minuti significa che non hai fatto bene - l'analisi del fantasista - anche se nella prima mezz'ora abbiamo fatto bene benino e nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione, oltre al rigore sbagliato: in ogni caso, non sono preoccupato perché siamo solo alla quarta giornata". Il volto sorridente è quello di Ivan Juric: "Abbiamo fatto molto bene per lunghi tratti del primo tempo, poi siamo andati in gestione - dice il tecnico dell'Atalanta - e anche se il Toro sembrava in ripresa dopo la vittoria di Roma, contro di noi hanno faticato ma i meriti sono tutti nostri".

Il problema dei bergamaschi è legato agli infortuni: "E' l'unica nota negativa, perché anche Ahanor è entrato bene - commenta il croato - ed è un 2008 molto interessante: lo abbiamo preso per il futuro, ma ha ottime caratteristiche e dopo un mese e mezzo di down è in grande ripresa". Poi c'è il rientro di Ademola Lookman: "Sono sempre rimasto in contatto con lui, purtroppo questi ragazzi sono circondati dalle persone non giuste - dice Juric sul nigeriano, messo nel finale dopo le tensioni avute tra il giocatore e la società durante le scorse settimane - e sarà fondamentale per noi perché ha la mentalità vincente, ora deve soltanto alzare la condizione fisica". Una delle sorprese tra i nerazzurri è stato Lazar Samardzic, lanciato dal primo minuto e autore di un assist e tante giocate: "E' stata la prima da titolare, sono contento, perché abbiamo disputato una partita importante - sottolinea il serbo con cittadinanza tedesca - e specialmente nel primo tempo abbiamo attaccato e fatto una grande pressione". (ANSA).