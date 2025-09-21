Athekame orgoglioso: "Onorato di indossare questi colori"

Nella serata di Udine, con il Milan che ha vinto e convinto per 3-0 grazie alla doppietta di Christian Pulisic e al gol di Fofana propiziato da un assist dello stesso americano, c'è stata la possibilità di vedere anche l'esordio in rossonero di Zachary Athekame, laterale destro svizzero che il club rossonero ha acquistato dallo Young Boys nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato.

Fino a questo momento Athekame non aveva avuto occasione di scendere in campo e ieri, a risultato acquisito, Allegri ne ha approfittato per mandarlo in campo negli ultimi dieci minuti al posto di Modric. Athekame ha esultato sul proprio profilo Instagram: "Onorato di indossare questi colori, congratulazioni alla squadra. Il lavoro continua. Forza Milan".