Athekame saluta lo Young Boys: "Mi avete plasmato come persona e atleta"

Zachary Athekhame è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino svizzero, 20 anni, è stato annunciato dai rossoneri in mattinata. In queste ore il talento rossocrociato ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi dello Young Boys con un post su Instagram:

"Dal primo giorno, mi avete accolto a braccia aperte - in campo, in panchina e sugli spalti. Mi avete plasmato, non solo nello sport, ma come persona. Grazie per la vostra fiducia, il vostro supporto e tutti i momenti indimenticabili a Wankdorf. Una nuova avventura chiama, ma una parte di me rimarrà sempre con te".