L'Athletic Bilbao sa riconoscere l'amore: "One club man e capitano eterno del Milan: riposa in pace, Piscinin"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

L'Athletic Bilbao, club da sempre inondato da un forte senso patriottico e dei propri valori, ha espresso sui canali social il ricordo per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi all'età di 66 anni: "Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi. Giocatore One Club Man e capitano eterno del Mililan, il leggendario difensore centrale disputò un’amichevole contro l’Athletic al San Mamés nel 1993. Grazie per tutto ciò che hai rappresentato per il calcio. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Riposa in pace, Piscinin".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".