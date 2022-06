Baiocchini: "Il Milan non ha enormi disponibilità di cassa ma vuole fare un mercato basato sulla crescita sostenibile"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato così delle strategie di mercato del Milan per quest’estate: “Al momento la sensazione è che il Milan voglia investire su un attaccante esterno, e quindi De Ketelaere, Berardi, Raspadori, Traore: questi sono i nomi che interessano. Il Milan non ha enormi disponibilità di cassa ma vuole fare, come al solito, un mercato basato sulla crescita sostenibile. E allora prendere un giocatore come De Ketelaere, che ha 21 anni, per il Milan vorrebbe dire fare un investimento verde e di grande qualità. Un giocatore che puoi prendere adesso, che può crescere e far diventare il Milan più forte e che eventualmente nei prossimi anni si può vendere per poi prendere un nuovo De Ketelaere. Questo è il concetto dei dirigenti milanisti”.