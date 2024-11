Baiocchini: "Theo forse un po' nostalgico: sono andati via tutti quelli che erano i suoi punti di riferimento"

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport 24 che segue abitualmente il Milan, oggi è intervenuto in collegamento per parlare di Theo Hernandez: “Theo Hernandez, rispetto alle altre stagioni in cui era protagonista assoluto al Milan, sta vivendo una stagione un po’ di buio. Lui che probabilmente all’inizio dell’estate scorsa aveva delle offerte per partire, mentre il Milan l’ha voluto tenere. Si è parlato anche di rinnovo di contratto, tra l’altro in alto mare e scade nel 2026. Il Milan vorrebbe tenerlo ma per Theo Hernandez era arrivato il momento di cambiare un po’ aria. Invece è rimasto al Milan ed è rimasto da capitano, perché è uno dei capitani di questa squadra. Le sue prestazioni però non sono state mai al livello della scorsa stagione: l’esclusione iniziale alla prima di campionato perché era arrivato non in condizione dopo l’Europeo, la seconda contro il Parma gioca una partita non buona ed il Milan prende due gol dalla sua parte. Con l’esclusione sua e di Leao con tutta le conseguenze che ci furono… Il rapporto con Fonseca mai decollato, le due giornate di squalifica…"

Continua Baiocchini: "Insomma, Theo Hernandez non riesce ancora a fare il Theo Hernandez delle passate stagioni. Forse è anche un po’ nostalgico, sono andati via tutti quelli che erano i suoi punti di riferimento all’interno della squadra, da Brahim a Maldini a Tonali che erano suoi grandi amici. Ieri la foto postata con Maldini e Tonali più Maignan fa capire che ha un po’ di nostalgia del vecchio Milan, forse anche nostalgia del rapporto che aveva con Pioli, un rapporto decisamente speciale. Adesso dovrà tornare a fare il Theo Hernandez perché Deschamps lo ha escluso nell’ultima partita contro l’Italia: a suo dire è un Theo diverso dalle scorse stagioni”