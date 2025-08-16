Bari, Caserta: "Milan favorito per lo scudetto. Giochiamo a viso aperto"

Il Milan domani darà il via alla sua stagione e lo farà ospitando a San Siro il Bari, squadra di Serie B, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia, competizione di cui i rossoneri sono vice-campioni. La gara inizierà alle ore 21.15 e nel pre i nuovi calciatori rossoneri verranno presentati al centro del campo. Intanto, l'allenatore dei pugliesi Fabio Caserta ha parlato questa mattina in conferenza stampa per presentare la sfida, con i biancorossi che saranno sostenuti da 5000 tifosi.

Le parole di Caserta sul Milan, alla vigilia della partita: "L'importanza è tanta, l'avversario non è solo di Serie A ma è una delle favorite per lo scudetto. Bisogna, come ho chiesto ai ragazzi, giocarsela a viso aperto. Credo che se ti concedi all'avversario, puoi solo ottenere cose negative. La squadra sta bene, prendere ritmo partita sarà difficile, già ieri non erano molto alti. Dovremo essere bravi nella fase di possesso, senza paura di giocare, cercando anche cose difficili e concretizzando ciò che abbiamo provato in allenamento".