Bartesaghi a Milan TV: "Momento positivo per me, ma devo stare sereno e tranquillo. E' stata una partita intensa, ma siamo felici"

Davide Bartesaghi, terzino rossonero ha parlato così nel post partita di Milan-Lazio. Il difensore milanista è stato protagonista di un'ottima partita. Ecco le sue considerazioni a Milan TV:

Sulla partita

"E' stata una partita difficile, lavoriamo sempre al massimo ma loro sono stati bravi a farci pressione subito. Poi con i ritmi più bassi abbiamo gestito bene e creato la giusta occasione da gol"

Il tuo momento

"Per ora sta andando tutto bene, ma si può sempre migliorare. E' un mio punto di forza essere tranquillo e sereno, devo ringraziare mister e compagni, la fiducia è la cosa più importante in questo sport"

L'esperienza in Milan Futuro

"E' stato importante per me, in Serie C ci sono stadi difficili, caldi, quindi questo mi ha aiutato. Purtroppo non si sono visti i risultati sul campo, questo mi dispiace ma sulla mia crescita sì, mi ha aiutato molto giocare in Milan Futuro"