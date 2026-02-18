Verso il Como: Saelemaekers è recuperato, ma a destra c'è ancora Athekame da 1'

vedi letture

Alexis Saelemaekers, assente nelle ultime due sfide contro Bologna e Pisa per un problema all'adduttore, ha smaltito il suo infortunio muscolare ed è tornato a disposizione di Max Allegri. Ci sarà quindi anche lui nella lista dei convocati del tecnico livornese per il recupero di questa sera contro il Como a San Siro, ma è probabile che il belga parta inizialmente dalla panchina. A desta spazio ancora dal primo minuto a Zachary Athekame che ha fatto molto bene contro Bologna e Pisa. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni - Bindoni

IV uomo: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: mercoledì 18 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it