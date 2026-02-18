Milan, niente distrazioni. Repubblica: "Allegri dribbla il caso: ho i paraocchi"

Repubblica in edicola stamattina titola così in vista di Milan-Como di questa sera: "Allegri dribbla il caso: ho i paraocchi". Il quotidiano riporta alcune parole di ieri in conferenza stampa di Max Allegri che non vuole che la sua squadra si distragga e pensi alle polemiche post-Inter-Juventus. I rossoneri devono pensare solo a vincere contro i lariani: "Hanno già parlato in tanti. Noi bisogna rimanere concentrati sul nostro obiettivo, senza disperdere energie mentali e nervose su quello che è successo. Bisogna essere bravi a gestire all'interno della partita gli imprevisti. Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Le persone di competenze stanno lavorando per migliorare le cose del VAR oggettive. Poi le cose soggettive sono opinabili, quelle oggettive no. La cosa importante per noi sono i punti domani, bisognerà fare un altro passettino in avanti.

Non siamo l'unica squadra ancora in lotta per lo scudetto, mancano ancora 13 giornate e può succedere di tutto. Bisogna andare molto cauti, sia in testa che in fondo alla classifica. Noi non dobbiamo assolutamente avere dispendio di energie in quelli che sono fattori esterni. In questo momento ci vogliono i paraocchi".