Bennacer: "Dicembre, gennaio, febbraio: oggi non vi so dire con esattezza quando tornerò in campo con la maglia del Milan"

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è stato ospite del canale YouTube “Le Club des 5”, a cui ha concesso una lunga intervista da più di un’ora. Qui le sue dichiarazione sull'infortunio ed i tempi di recupero.

Come sta andando la riabilitazione post infortunio?

“Sta andando molto, molto bene. Stiamo rispettando i tempi e procedendo bene sulla tabella di marcia. È un infortunio importante, direi particolare visto che si tratta della cartilagine del ginocchio. Di solito siamo abituati a sentire altri tipi di infortunio come il crociato, ma sta procedendo bene. Non abbiamo una data esatta sul rientro. Siamo tra i sei e gli otto mesi. Molto dipende dal mio corpo, dalla sua reazione. Ma, come detto, sono contento di come sta procedendo la rieducazione”.

Quando ti rivedremo in campo?

“Non è facile dirlo, perché adesso mi devo rimettere in condizione per poter giocare. Adesso mi aspetta una fase di allenamento in palestra e poi dovremo capire sul campo quella che sarà la reazione effettiva del ginocchio e anche della muscolatura. Personalmente ho come obiettivo quello di tornare in campo al top della condizione. Ci vorranno anche delle partite per migliorare ulteriormente. Dicembre, gennaio, febbraio: oggi non vi so dire con esattezza quando tornerò in campo con la maglia del Milan. Le prossime settimane saranno indicative su come il ginocchio risponderà ai carichi e alle sollecitazioni. Ma voglio tornare a dare il mio contributo per il Milan”.

traduzione a cura di MilanNews.it