Bennacer: "Impaziente di tornare, ma ci vuole ancora un po' di pazienza"

Ismael Bennacer, che nella giornata di ieri è tornato a Milanello per proseguire l'iter riabilitativo necessario dopo l'infortunio al ginocchio patito a maggio in Champions League, manda un messaggio ai tifosi rossoneri impazienti di rivederlo: "Ciao a tutti i tifosi, sono molto impaziente di tornare in campo e rivedervi. Ancora un po’ di pazienza, sono molto contento di essere qui (a Milanello, ndr) con la mia seconda famiglia. Sono sempre molto orgoglioso di vedere lo stemma del Milan ogni giorno. Grazie a tutti, spero che ci vedremo molto molto presto. Un abbraccio, ciao”.