Bennacer spiega la "Piolata" contro il Napoli: a uomo su Lobotka

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è stato ospite del canale YouTube “Le Club des 5”, a cui ha concesso una lunga intervista da più di un’ora. Qui le sue dichiarazioni sulla "Piolata" dello scorso campionato, quando il mister, per affrontare il triplice impegno ravvicinato col Napoli, l'ha messo a uomo su Lobotka.

Sulle posizioni in campo.

“Tutto dipende dal contesto. Dalla mentalità dell’allenatore che devi trasmettere in campo. Chi vuole giocare il pallone, si prende dei rischi. Io voglio essere un punto di riferimento per i miei compagni, non importa se ho uno-due-tre avversari dietro di me. Voglio che mi diano il pallone. Amo troppo avere la palla tra i piedi”.

Come è nata la tua posizione su Lobotka in campionato?

“Il gioco del Napoli passava tutto da lui e il mister ha scelto di mettermi in quella posizione per cercare di togliergli lucidità nelle giocate. Il primo compito che avevo era quello di focalizzarmi su Lobotka quando non aveva il pallone. Era un uno contro uno costante. Mi sono dovuto adattare a quella richiesta ed è andata bene”.

Sul giocare da “10”.

“Nelle settimane successive abbiamo proseguito con questa soluzione tattica. Io posso adattarmi in quella posizione. È stato qualcosa di nuovo e che mi ha lasciato più libero in fase offensiva e dove puoi essere più decisivo. È qualcosa sulla quale sto lavorando, quella di poter essere più presente in zona gol. Ma le mie posizioni preferite sono più indietro, da 6 o da 8".