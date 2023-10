Bennacer svela con quale compagno si è trovato meglio a centrocampo

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è stato ospite del canale YouTube “Le Club des 5”, a cui ha concesso una lunga intervista da più di un’ora. Qui un estratto sui compagni con cui si è trovato meglio a centrocampo.

Quando hai giocato con Kessie accanto è stato il tuo momento migliore al Milan e in quale sistema di gioco ti trovi meglio?

“Concordo sul fatto che con Franck io mi sia trovato molto bene e abbiamo fatto una serie di 24-25 partite dove abbiamo battuto chiunque. Giocavamo con il 4-2-3-1 con Calha nella posizione di numero 10. Sono tornato a giocare in una posizione nella quale avevo già gioca a Empoli con Andreazzoli, un allenatore bravissimo che cura molto la fase di possesso palla. E voleva che tutti i palloni passassero da me, prendendomi anche dei rischi anche se giocavo davanti alla difesa. Al Milan non c’è l’ossessione del possesso palla, non siamo il City come stile di gioco. Però quella fase della mia carriera mi è piaciuta molto perché con Calhanoglu eravamo complementari in diversi ambiti. Poi l’anno successivo Pioli mi ha spostato leggermente come posizione, ho fatto gol all’Atalanta e ho sentito una bella sensazione, perché avevo il piede forte, il sinistro, libero. Anche nella posizione da “6” (mediano davanti alla difesa ndr), mi trovo molto bene perché mi arrivano tanti palloni da poter giocare e posso scegliere cosa fare”.

traduzione a cura di MilanNews.it