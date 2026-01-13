Bianchi: "Terza assenza di fila dai Mondiali? Sarebbe una roba gravissima da mandare a casa tutti"

vedi letture

Ottavio Bianchi, ospite di Radio Anch'io Sport, ha parlato così della situazione in Serie A e dell'Italia in vista dei playoff. Queste le sue parole riprese da TMW: "Già due volte di fila non siamo andati ai Mondiali, non vorrei che fosse la terza. Sarebbe una roba gravissima da mandare a casa tutti.

Ci sono alcune squadre con dieci stranieri e un italiano. Bisogna avere il buonsenso di creare dei giocatori all'interno, con la possibilità di migliorare i vivai. Se poi non andiamo ai Mondiali, non possiamo parlare di scandalo. Sono pochissimi gli italiani che giocano nella prima fascia del campionato italiano o stranieri".