Biasin: "Piaccia o non piaccia Fonseca sta vincendo la sua personalissima sfida con la gran parte di noi borbottoni "

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su TMW sul Milan: "Il Milan prende gol dal Brugge ridotto in dieci e vive un momento di chiara difficoltà. Mister Fonseca toglie dal campo Leao che esce con sguardo non particolarmente felice. Al suo posto entra Okafor. Prima palla toccata: assist, con Leao che non è ancora arrivato in panchina. Poi il Milan fa 3-1 con assist di Chukwueze, altro subentrato. Non c’è molto da aggiungere: piaccia o non piaccia Fonseca sta vincendo la sua personalissima sfida con la gran parte di noi borbottoni (lo avevamo già liquidato senza tanti complimenti)".